Damiani: "Atta giocatore forte, la Fiorentina è stata la scelta giusta. Grande operazione anche dell'Udinese"

Il procuratore di mercato Oscar Damiani ha commentato a Radio Sportiva il passaggio di Arthur Atta dall'Udinese alla Fiorentina.

Su Atta

“Atta lo stimo molto perché ha ancora tantissimi margini di crescita. È un giocatore che unisce qualità fisiche e tecniche, e sono convinto che possa fare molto bene. Il suo passaggio alla Fiorentina è stata una grande operazione anche per l'Udinese, una società che negli anni ha dimostrato di saper valorizzare e vendere i propri talenti, i suoi gioielli”.

Sul futuro

“Credo che a Firenze siano tutti molto contenti del suo arrivo. Mi auguro che riesca a fare bene, perché penso che abbia fatto la scelta giusta per il suo percorso di crescita”.