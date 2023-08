Anche il difensore centrale in arrivo dall'Argentina, indipendentemente dalla cessione di Quarta. Ecco l'indiziato numero uno

C'è un difensore centrale che potrebbe arrivare a rinforzare il reparto arretrato della Fiorentina.

Chi è? Ha come piede preferito il sinistro. E' argentino, ma con passaporto italiano. Si chiama Nicolas Valentini, rientrato al Boca Juniors a inizio 2023 dal prestito all’Aldosivi, ha scalato tutte le possibili posizioni per mettersi (o essere messo) in cima alla lista del rinforzo da prendere per il reparto arretrato.

Così se ne parla di lui stamani sul Corriere dello Sport-Stadio. E il suo arrivo potrebbe esserci indipendentemente dalla partenza o meno di Lucas Martinez Quarta, anche se la prima ipotesi è quella che accelererebbe la soluzione.

Scadenza del contratto dicembre 2024, Valentini ha clausola da dieci milioni di dollari americani (9,2 milioni di euro al cambio attuale) che gli uomini di mercato viola stanno trattando per sostituirla con una formula simile a quella usata per Beltran (bonus più percentuale di rivendita).