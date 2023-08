Giornata relativamente tranquilla in casa Fiorentina, almeno per quanto concerne il mercato. Prosegue - purtroppo - la tiritera legata al futuro di Sofyan Amrabat. Il club viola pressa il marocchino per prendere una decisione: o arriva un'offerta in tempo oppure resta a Firenze. Secondo scenario comunque molto improbabile, conoscendo la reale intenzione del ragazzo di optare per lidi più prestigiosi.

Sempre in uscita restano poi i nomi di Martinez Quarta e Jovic. Per il primo, si è raffreddata la pista Betis Siviglia, che sta pensando di liberarsi di uno dei suoi centrali, ma ancora non ci è riuscito. Per quanto riguarda il serbo, invece, l'esclusione dalla lista Uefa è stato un segno lampante: anche se ancora non sono arrivate offerte ufficiali (e corpose), Italiano punta su Nzola e Beltran. L'attaccante ex Real, così come Kokorin, è dunque sul mercato, con Fali Ramadani che lo sta proponendo a destra e manca.

Infine, il capitolo entrate. Non è certo un nuovo acquisto, ma l'idoneità di Barak è una grandissima notizia. Il centrocampista ceco tornerà presto a disposizione, allontanando così un possibile investimento in quel ruolo. A proposito di centrocampo, però, resiste l'idea di Dominguez del Bologna, anche se l'argentino potrebbe rinnovare con il club di Saputo.

L'altro nome per la mediana è quello di Steven Alzate, classe ‘98 colombiano, scaricato dal Brighton capolista in Premier League. C’è anche il Siviglia sulle sue tracce, per cui non si presenta una trattativa semplicissima da mandare in porto.