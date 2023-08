La Fiorentina in pressing su Amrabat, ma con un occhio ai sostituti: Dominguez difficile, Alzate scaricato da De Zerbi

La Fiorentina vuole chiudere la cessione di Amrabat nelle prossime ore, ma l'offerta giusta ancora non è giunta sul tavolo dei dirigenti viola. Ogni minuto che passa, si alza la possibilità di vedere ancora il marocchino a Firenze, ma la cessione rimane ad oggi la cosa di gran lunga più plausibile.

Per questo la società viola segue con attenzione i profili che potrebbero colmare il vuoto della sua partenza. Nico Dominguez, come scrive La Nazione, è in cima alla lista dei desideri di Italiano, ma una sua eventuale cessione aprirebbe un vero e proprio vuoto nel Bologna e il tecnico Motta non sarebbe particolarmente felice.

C'è poi l'argentino Fausto Vera del Corinthians, un profilo interessante da seguire con attenzione. Ultimo nome uscito, in ordine di tempo è quello di Steven Alzate, colombiano classe ‘98 del Brighton di De Zerbi , che avrebbe già autorizzato la sua partenza. La trattativa, però, è tutta da costruire.