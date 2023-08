Ultimatum della Fiorentina ad Amrabat, c'è la deadline: o arriva l'offerta in tempo o rimane in viola

Dopo una bella sessione di mercato la Fiorentina non vuole farsi trovare impreparata proprio nelle ultime ore di trattative. Rimane una patata bollente da sistemare in casa viola: Sofyan Amrabat. La sua cessione è attesa da tempo, così come un'offerta dalla Premier League.

Adesso però il tempo stringe e il club viola aumenta il pressing. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio decisivi saranno i giorni da qui a venerdì: se dall'Inghilterra (o meno verosimilmente da altre squadre estere) non si muove nulla nelle prossime 72 ore, il marocchino rimane a Firenze.

Non ci sono margini per aspettare un'offerta last minute nelle ultime ore di mercato, con la Fiorentina che in caso di cessione deve correre ai ripari e chiudere a sua volta un nuovo acquisto. Manchester United in primis, ma anche Liverpool avvisati: il tempo scorre, la Fiorentina alza il pressing, nonostante vedere ancora Amrabat a Firenze non sia poi un dispiacere così grande per dirigenti e allenatore.