Pradè non demorde per un suo vecchio pallino. I biancocelesti sono obbligati a vendere, ma la concorrenza è agguerritissima

La Fiorentina, come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, è alla ricerca di un grande nome per la regia, in grado di alzare il livello del centrocampo.

Un vecchio pallino di Pradè

Oltre al nome di Bernabè, per il quale il Parma chiede 25 milioni, Pradè si sta muovendo per un suo vecchio pallino: Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio rappresenta il profilo ideale; capace di gestire il gioco offensivo della squadra, ma anche di portare quantità in mezzo al campo. La squadra biancoceleste è costretta a cedere a causa dell'indice di liquidità, ma l'affare non sembra per niente semplice.

Strada in salita

La richiesta di Lotito infatti, dopo una buona stagione del centrocampista, è altissima. La clausola è di 50 milioni, la sensazione è che per chiudere servano 40 milioni o più. Cifre mai sborsate dalla Fiorentina. L’affare è in salita anche per la presenza dell’Inter, che ha puntato Rovella per sostituire il partente Calhanoglu.