Graziani: "Perchè Infantino non ha mai giocato? Anche Kayode è esploso per caso. Kean scommessa giusta della Fiorentina"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Calcissimo di Moise Kean: “Quando l'ho visto la prima volta ho pensato che la Juventus avesse trovato l'attaccante per i prossimi dieci anni. Poi probabilmente i soldi e la notorietà lo hanno condizionato. A quelle cifre comunque è una scommessa che avrei fatto anche io: le qualità il giocatore ce le ha tutte, se ritrova il giusto atteggiamento, anche sul piano professionale, e si allena bene, sono sicuro che a Firenze farà cose importanti”.

“Perché Infantino non ha mai giocato?”

Poi ha detto la sua su Gino Infantino: “L'ho visto negli allenamenti e in qualche amichevole di inizio stagione e mi sembrava che avesse delle ottime qualità, eppure non ha mai giocato. Stesso discorso per Comuzzo, che probabilmente altrove avrebbe fatto molte più presenze rispetto a Firenze. Lo stesso Kayode si è imposto solo perché si è infortunato Dodô, a dimostrazione che facciamo fatica a dare fiducia ai nostri giovani”.