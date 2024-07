Il punto sul mercato: dopo Kean la Fiorentina studia i colpi in attacco, ma servono le cessioni dei profili "ingombranti". Sfuma Zaniolo

La Fiorentina studia attentamente il mercato dopo l'addio riservato ai tre svincolati Castrovilli, Duncan e Bonaventura. E se il centrocampo è sicuramente il reparto che dovrò essere più rinforzato, al momento gli sforzi della società sembrano essersi concentrati sulle mosse per l'attacco.

Definito l'arrivo di Kean dalla Juventus, che svolgerà le visite mediche a ridosso del ritrovo viola per l'inizio del ritiro al Viola Park (8 luglio), la società viola si sta guardando intorno alla ricerca di un esterno che possa fare al caso di Palladino per il suo 3-4-3. Non sembra possa essere Lucca il possibile colpo in attacco dopo lo juventino.

Capitolo Zaniolo: l'Atalanta è vicina a chiudere il colpo, con la distanza tra richiesta e offerta che si è notevolmente assottigliata con il Galatasaray. Si chiude nelle prossime ore. Niente da fare per il ritorno in viola.

Intanto Favasuli va al Bari, dove lo potrebbe raggiungere anche Distefano. Dalle Mura nel mirino della Samp, con Lucchesi che invece sarà testato da Palladino (anche Distefano sarà messo alla prova). Sulle cessioni più importanti, niente sembra muoversi ancora per profili “ingombranti” come Nzola o Ikoné, che al momento potrebbero anche bloccare gli ingressi nel reparto offensivo.