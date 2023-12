La Lega dalla parte di Barone: "Totale solidarietà a Commisso, Nardella ne ha inventate di tutte pur di non dargli i riflettori!"

La Lega Firenze sta dalla parte di Barone

"Apprendiamo dalla stampa - dichiara Barbara Nannucci, Segretario Lega Sez. Firenze - delle reazioni indispettite giunte oggi da Palazzo Vecchio ("Da dg viola grave mancanza di rispetto") in merito alle parole espresse ieri sera dal Direttore Generale della Fiorentina , Joe Barone, sulla situazione Stadio a Firenze. Come Lega lo diciamo chiaro: chi è causa del suo mal, pianga se' stesso! Ha ragione da vendere il Dg Barone quando afferma "Costringerci a portare la squadra lontano è uno schiaffo per la città, per i tifosi e per il club. Una mancanza di rispetto."

Parla anche Bussolin

“Totale solidarietà alla Fiorentina - dichiara Federico Bussolin, Capogruppo Lega in Consiglio Comunale e Segr. Provinciale - da anni la società viene presa in giro dal Comune e dal PD sulla realizzazione del nuovo stadio: Nardella le ha inventate tutte pur di non dare i riflettori a Commisso su questo tema”.

“Infatti da Mercafir in poi - continua Bussolin - tutte le opzioni avanzate da questa amministrazione sono state utili solo a perdere tempo e soldi. Una volta capito che Commisso voleva intervenire sul Franchi, Franceschini intervenne sbarrando la strada, la domanda è in aiuto di chi”. “Oggi pare si faccia lo stadio a strati, come una cipolla - conclude Bussolin - Dopo anni Nardella non è stato in grado di offrire una alternativa alla Viola su dove giocare. Ha ragione Barone, quindi: far giocare la Fiorentina in zona è una priorità, il resto è secondario”.