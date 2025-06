Non solo Fiorentina (e Lazio), spunta una nuova concorrente per Pio Esposito: l'Inter apre però solo al prestito secco

La corsa verso Pio Esposito acquisisce una nuova pretendente: non solo Fiorentina e Lazio, sul giocatore ci sarebbe anche il Cagliari, come riporta La Nuova Sardegna.

Gli isolani si difenderanno dalla serata concorrenza per accaparrarsi il classe 2005 giocando una carta che le altre squadre non necessariamente sapranno offrire all'Inter: la continuità nel dare al ragazzo minuti di gioco, al fine di aiutare la crescita dell'attaccante. Tuttavia, c'è un ostacolo: l'Inter non avrebbe intenzione di inserire un diritto di riscatto, condizione che convince poco il club sardo.