La finale di Conference? Resta ad Atene: Fiorentina spettatrice interessata. Importante riunione odierna

Mentre la Fiorentina si appresta a giocare in campionato contro il Monza, ad Atene si continua a parlare della finale di Conference League, quella che si disputerà tra la Fiorentina e l'Olympiakos.

Importante riunione odierna

Nella capitale greca è prevista per oggi una riunione operativa alla presenza di membri della Uefa e del ministero dell'interno per fare un punto della situazione e capire se ci siano veramente rischi di intromissione di tifoserie terze (leggasi Panathinaikos e AEK Atene) che possano mettere in discussione la sicurezza per questo evento.

Fiorentina spettatrice

La Fiorentina fino a questo momento è stata semplice spettatrice interessata di quanto accaduto e non ha ricevuto nessuna comunicazione in merito.

La finale resta ad Atene

Giunti a questo punto è impossibile che venga cambiata la città della finale, che resterà Atene e non ci sarà alcuno spostamento a Budapest così come provato ad ipotizzare da qualcuno nelle ultime ore. Dovessero emergere criticità insormontabili si potrebbe valutare un cambiamento di stadio, ma anche questa ipotesi non è molto credibile al momento.