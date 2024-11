Dopo Bremer, arriva un altro grave infortunio per la difesa juventina. Thiago Motta rischia di arrivare alla Fiorentina con la retroguardia cortissima

C'è ansia in casa Juventus per le condizioni di Juan Cabal, terzino ex Hellas Verona che si è infortunato al ginocchio nelle prime ore di ritiro con la nazionale colombiana.

“Lo staff tecnico della Nazionale Maggiore della Colombia informa che il calciatore Juan David Cabal, della Juventus, non potrà proseguire il ritiro in vista delle partite contro Uruguay ed Ecuador. Questo perché, durante l'allenamento di ieri, ha riportato un infortunio al ginocchio che gli impedisce di essere arruolabile per affrontare i suddetti impegni”. Questo il comunicato della federcalcio colombiana, ma in casa bianconera si tema la rottura del crociato.

E così dopo il grave infortunio di Bremer, la Juventus potrebbe aver perso per un lungo periodo anche un altro difensore. Thiago Motta potrebbe arrivare alle porte del mercato invernale con la difesa cortissima. L'ultima partita dell'anno sarà proprio contro la Fiorentina.