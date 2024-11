Scaloni alle prese con un'emergenza in difesa, ma Martinez Quarta è scalato nelle gerarchie. Convocato un ex obiettivo viola

Non ci sarà né Lisandro Martinez né l'ex capitano German Pezzella a disposizione dell'Argentina per il ritiro iniziato in Sudamerica qualche ora fa. La Nazionale campione del Mondo si trova dunque con una piccola emergenza difensiva, con Scaloni che ha prontamente richiamato in patria Facundo Medina del Lens, in passato seguito anche dalla Fiorentina sul mercato.

Niente da fare per Lucas Martinez Quarta, che alla Fiorentina non sta vivendo un periodo brillantissimo e che sembra aver perso posizioni nelle gerarchie del CT argentino. Come riportano i media, infatti, Medina avrebbe vinto il ballottaggio con Marcos Senesi, altro ex obiettivo di mercato viola.