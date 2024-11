Moggi: "Il capolavoro di Palladino alla Fiorentina continua. Kean può diventare uno spauracchio per qualsiasi difesa"

Nel suo editoriale per Libero, l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato anche della Fiorentina di Palladino e del suo ottimo inizio di stagione. Queste le sue parole:

“Ottimo inizio per la Fiorentina di Palladino che batteva 3-1 il Verona aggregandosi al gruppetto di testa, con un Kean che faceva la tripletta, migliore in campo, diventato ormai uno spauracchio per qualsiasi difesa, cresciuto a dismisura sotto le cure del bravo mister fiorentino. E così il capolavoro continua”.