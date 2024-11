Bove dà forfait con l'Italia U21. Ecco i dettagli sul problema fisico del centrocampista viola

Di ieri la notizia del forfait di Edoardo Bove con l'Italia Under 21. Il centrocampista della Fiorentina, infatti, già nella giornata di ieri aveva abbandonato il ritiro di Tirrenia per fare ritorno a Firenze a causa di un non meglio specificato problema fisico.

Secondo quanto si apprende quest'oggi, il giocatore viola sarebbe alle prese con un leggero affaticamento muscolare che non sembra essere nulla di grave. Per evitare guai peggiori e consentire un po' di riposo al ragazzo, che da quando è arrivato a Firenze è rimasto in panchina solo per una partita.