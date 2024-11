La Fiorentina e Moise Kean vanno sostanzialmente di pari passo: sia la squadra che il centravanti in questa prima fase di stagione sono andati ben oltre ogni migliore aspettativa.

Sinceramente le perplessità c'erano sull'acquisto del centravanti dalla Juventus, non perché non fosse ritenuto forte, ma perché aveva dimostrato di essere fragile caratterialmente, uno con un grandissimo potenziale che però non riusciva ad esprimere pienamente quando chiamato in causa.

Di tutto e di più

Però riguardando con gli occhi di ora quello che i tifosi bianconeri scrissero al momento della sua cessione viene molto da ridere. Ci siamo divertiti ad andare a ripescare le loro reazioni al post pubblicato su X. Ebbene abbiamo trovato di tutto e di più. Da "La più bella notizia di sempre" a "Sto aprendo lo champagne", passando da "Grazie per aver fatto 11 gol in 4 anni (seguito da offesa ndr)", "Grazie signore che ci hai donato Giuntoli (il ds della Juve che ha avallato la sua cessione ndr)", senza tralasciare un "Quanto c**** è juventino Commisso". E questo ovviamente è solo un piccolo spaccato.

Chi ha fatto l'affarone?

La sostanza è che credevano di avere fatto un affarone, quando in realtà il campo ci sta dicendo proprio il contrario. E speriamo che continui a farlo fino al termine di questa annata e, perché no, anche in futuro.