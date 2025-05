Tra le scelte un po' bizzarre degli ultimi mesi c'è stata sicuramente quella di non dotare l'attacco viola di un vice di Moise Kean. Una casella che sarà occupata invece quest'anno, sperando di non dover occupare anche quella del titolare. Tra le ipotesi del Corriere dello Sport c'è Cristian Shpendi, attaccante albanese classe 2003 e in forza al Cesena, con cui ha segnato 11 gol nell'ultima Serie B. Per lui però servirebbe già una cifra dai 10 milioni in su.