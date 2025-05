Una delle idee classiche di Pradè è quella di Daniele De Rossi, non più come calciatore ma da allenatore. Non è tra le prime opzioni ma non è neanche da escludere un suo futuro a Firenze. L'ex tecnico e capitano giallorosso al Corriere della Sera ha confermato di scalpitare in attesa di una nuova avventura:

"Ho due anni di contratto con la Roma ma spero di farne uno nuovo con un altro club, non è un vincolo per me. Scelte negate? Sì ma capita a tutti, non bisogna ricordare solo quello che fa comodo. Io avrei puntato sul rilancio di Moise Kean ma ho anche detto no a Retegui, poi capocannoniere".