Di Gennaro: "Palladino andrà visto in una realtà diversa. Italiano? Sarà in difficoltà a Bologna"

L'ex Fiorentina Antonio Di Gennaro ha parlato a Tuttomercatoweb.com del cambio in panchina a Firenze e Bologna, con Vincenzo Italiano ai felsinei e Raffaele Palladino in viola.

“Palladino viene da un percorso della Primavera ma ha fatto un percorso con Galliani che ha fatto calcio per decenni. C'è una mentalità importante lì che è cresciuta. Ora va in una realtà come Firenze diversa. Il ko in Coppa ad Atene ha inciso sul morale dei tifosi e quindi sull'ambiente”.

E poi: "Italiano ha fatto un percorso con tre finali, con Italiano che voleva ora giocatori per aumentare il livello. A Bologna avrebbe difficoltà anche Motta a riconfermarsi, bisogna vedere chi rimarrà poi".