Oliveira: "Dopo lo Spezia chissà dove sarebbe finito Nzola. Italiano gli ha regalato un'opportunità e lui l'ha sprecata"

L'ex attaccante della Fiorentina Lulù Oliveira ha parlato così a Lady Radio di Mbala Nzola: “Finora non ha fatto grandi cose con la Fiorentina, ma se Italiano lo schiererà titolare domani vuol dire che lo ha visto bene in campionato. Non ci posso credere che la sua storia a Firenze finisca così, non si può passare da una stagione strepitosa come quella di La Spezia a una mediocre come quella attuale”.

“Occasione sprecata”

“Conoscere l'allenatore - ha aggiunto Oliveira - sarebbe dovuto essere un vantaggio per Nzola. Dopo la rottura con lo Spezia chissà dove sarebbe finito, invece Italiano gli ha dato la possibilità di rilanciarsi in una società importante come la Fiorentina e lui non l'ha sfruttata. Gli manca tutto, non dico tanto i gol ma almeno l'impegno ce lo dovrebbe mettere, in una piazza come Firenze non si può avere un rendimento e un atteggiamento del genere”.