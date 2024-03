L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio in vista della gara di Conference League contro il Maccabi Haifa: “Non mi aspetto tanto turnover ma sicuramente qualche rotazione ci sarà, perché siamo dentro un periodo di partite fitte e impegnative. Ora alla Fiorentina servono risultati, la Conference è un torneo che può regalare emozioni e lo abbiamo visto l'anno scorso".

“Ripetersi è difficile, in Conference ci sono top club”

"Pronostico? Non è semplice, ora come ora puoi vincere con tutti e perdere con tutti. Ripetersi è sempre difficile, ricordiamoci che in questo torneo ci sono squadre importanti come Ajax e Aston Villa".

“Difficile fare la formazione domani”

“Per Italiano - ha concluso Piccinetti - non sarà facile scegliere la formazione di domani sera, perché deve pensare anche alle partite successive. Non si può pensare di mettere sempre in campo i migliori, sarebbe bello ma non si può fare”.