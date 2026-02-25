Vanoli: "Mi interessa la mentalità che metteremo dopo aver trionfato all'andata"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato alla vigilia del ritorno di Conference League contro lo Jagiellonia.

“Sicuramente l'aspetto più importante è il passaggio del turno - ha detto - Ma mi interessa la mentalità che utilizziamo dopo una vittoria importante all'andata. Non dobbiamo sottovalutare gli avversari e avere una continuità perché vincere aiuta a vincere. Sotto questo aspetto sarà un focus importante”.

E poi: “Tutti i momenti sono appropriati per migliorarci. Poi ogni squadra ha i propri pregi e le proprie insicurezze. Dobbiamo gestire meglio gli ultimi minuti di gioco, ma lo stiamo già facendo con più tranquillità. Sono episodi su cui stiamo lavorando perché siamo andati in difficoltà diverse volte”.