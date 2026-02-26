La probabile formazione della Fiorentina: Vanoli tiene a riposo molti big, Dodo in un ruolo (quasi) inedito

La Fiorentina si appresta a scendere in campo nella partita di ritorno dei play off di Conference League contro lo Jagiellonia. Dopo lo 0-3 dell'andata i viola possono ritenersi relativamente tranquilli del passaggio del turno, per questo Vanoli dovrebbe fare molti cambi rispetto alla partita di campionato contro il Pisa.

Le scelte di Vanoli

In porta tornerà Lezzerini dopo il debutto stagionale di una settimana fa in Polonia. Davanti a lui dovrebbero agire in uno schieramento a quattro Fortini a destra, Gosens a sinistra e al centro la coppia formata da Comuzzo e Ranieri. Tanti muscoli poi in mezzo al campo: Mandragora, Ndour e Fabbian agiranno nella zona centrale del campo. Sulle corsie esterne Vanoli potrebbe optare per una soluzione quasi inedita e intrigante: Dodo, vista la squalifica in campionato, potrebbe essere impiegato anche in questo match, in una posizione però decisamente più avanzata. Dall'altro lato dovrebbe giocare Fazzini, che pian piano sta ritrovando continuità. Come prima punta invece ci sarà Roberto Piccoli.

La formazione

La probabile formazione della Fiorentina: (4-1-4-1) Lezzerini, Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Mandragora, Fabbian, Ndour, Dodo, Fazzini, Piccoli.