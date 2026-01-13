Fortini vale un tesoro per la Fiorentina. Il messaggio alla Roma e il pensiero del giocatore
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Posizione delicata all'interno della Fiorentina è quella di Niccolò Fortini. C'è un canale aperto con la Roma per lui, ma l'affare è scollagato da quello che porta a Tommaso Baldanzi.
La convinzione del giocatore
Su indicazione di Gian Piero Gasperini, scrive stamani La Nazione, la Roma vuol tentare l'all-in sul giovane viola. La volontà dello stesso Fortini sarà decisiva per andare verso una direzione o l'altra. Ma il classe 2006, si legge ancora sul quotidiano locale, non sarebbe così convinto di lasciare Firenze.
Una bella cifra o niente
Il trasferimento potrà prendere corpo solo davanti a una proposta di acquisto del cartellino che rappresenti una tentazione 'vera' per la Fiorentina e quindi con una cifra nettamente superiore ai 13 milioni messi sul piatto in estate dalla stessa Roma.
