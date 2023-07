Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato a Italia7 della questione agibilità del Viola Park. Sentite cosa ha detto:

“Con la Fiorentina si è venuto a creare un rapporto importante. Noi però in merito all'agibilità del Viola Park abbiamo un ruolo marginale. Le deroghe servono per l'agibilità dei due stadi perché il resto è ormai tutto agibile. Servono delle prescrizioni legate al nullaosta da parte del Comitato tecnico regionale dei Vigili del Fuoco”.

Poi aggiunge: "E' una procedura complessa. L'obiettivo è quello di aprire il nuovo centro sportivo in totale sicurezza e in tempi rapidi. E' prevista una riunione per il 3 agosto, con la speranza che già l'11 si possa aprire, in concomitanza con la prossima amichevole che si giocherà al Viola Park".