Lorenzo Amoruso, ex difensore gigliato, si è espresso a Radio Bruno su Moise Kean e altri argomenti di casa Fiorentina.

“I primi giorni di ritiro sei carico a molla perché non vedi l'ora di tornare, poi già dopo tre giorni sei stremato. Sapendo di dover affrontare una stagione così lunga, difficilmente la Fiorentina avrà un periodo libero dove potrà lavorare durante la settimana per via dei molti impegni, non puoi programmare un qualcosa di lungo: in preparazione invece devi partire subito forte, non per farti trovare appesantito, gli avversari di Conference molto probabilmente avranno iniziato già la stagione e giocheranno per rendere la vita complicata alla Fiorentina che è un po' la squadra da battere”.

“Perché nessuno ha comprato Kean? Le big non hanno bisogno di lui, perché sono messe già bene, soprattutto fuori dall'Italia. Il Napoli ha Lukaku e sta prendendo Lucca spendendo 22 milioni meno della clausola: massimo rispetto per il nostro bomber, ma ha sicuramente meno appeal di chi muove certi palcoscenici, ha fatto bene un anno, e ci credo che le società ci pensino un bel po' di volte prima di spendere 52 milioni. Kean è cresciuto ed è migliorato, ma ancora ha fatto davvero bene solo in una stagione: magari l'anno prossimo ce lo comprano a 70 milioni”.