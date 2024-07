Il sogno di Palladino: disegnare la Fiorentina intorno al 'Flaco' Colpani già dall'Inghilterra

In attesa di nuovi arrivi e del completamento della rosa, Raffaele Palladino pensa già all'Inghilterra e alla Fiorentina che manderà in campo contro Bolton, Preston e Hull City. Il sogno del tecnico viola, secondo Repubblica, sarebbe quello di avere già in terra d'oltre Manica il ‘Flaco’ Colpani (in spagnolo ‘il magro’). Difficile immaginare che possa essere accontentato con i tempi però, visto che la partenza incombe e i test scatteranno venerdì prossimo: certo, la prossima potrebbe essere comunque la settimana decisiva per strapparlo al Monza.