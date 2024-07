Colpani intanto continua a non allenarsi con il Monza: Palladino lo aspetta a braccia aperte. Gonzalez vincola la Fiorentina al prestito

C'è un filo stretto che lega Andrea Colpani a Nico Gonzalez e non è solo la simil posizione in campo nel 3-4-2-1 immaginato da Palladino ma un vero e proprio vincolo di mercato. Secondo il Corriere Fiorentino infatti, l'affare tra Monza e Fiorentina per il fantasista bresciano è ben instradato, anche con la carta del prestito con diritto di riscatto, a cui i brianzoli stanno cedendo. Il classe '99 nel frattempo sta proseguendo con il suo programma di allenamenti, lontano però dal resto del gruppo.

A indirizzare verso il prestito è proprio Gonzalez come detto: se l'argentino dovesse rimanere sarebbe difficile immaginare una spesa così importante su un unico calciatore. Diverso invece lo scenario in caso di uscita del numero 10: con quei soldi la Fiorentina si pagherebbe sia Colpani che uno o due arrivi a centrocampo.