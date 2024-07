C'è da convincere Galliani per Colpani: dirigenti viola a dura prova. Più soldi e più garanzie, le pretese del Monza

Non sarà operazione semplice strappare Andrea Colpani al Monza e a maggior ragione sarà farlo a condizioni favorevoli. Dall'altro lato del fronte c'è infatti un dg di livello come Adriano Galliani che, secondo il Corriere dello Sport, pretende più dei 15 milioni ipotizzati dalla Fiorentina (almeno 20) e con maggior garanzie, quindi un obbligo di riscatto e non il semplice diritto.

Per questo l'operazione non è e non può ancora essere entrata in una sorta di rettilineo finale: i termini della trattativa devono ancora essere fissati quindi. I due club proveranno a farlo a inizio della prossima settimana, con l'esigenza però di accelerare visto il count down per l'inizio della prossima stagione.