Alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Conference League contro la Fiorentina, il centrocampista del Celje Mark Zabukovnik è intervenuto in conferenza stampa: “Noi siamo molto fiduciosi, sappiamo che possiamo fare anche meglio della gara di andata… e comunque abbiamo fatto molto bene. Siamo migliorati rispetto al girone d'andata, consapevoli dei nostri mezzi”.

“Si può perdere contro la Fiorentina, ma ce la giocheremo”

Sull'importanza della gara: “Se qualcuno ci avesse detto in estate che saremmo arrivati ai quarti di finale di Conference League, noi non gli avremmo creduto. Sappiamo quanto sarà difficile domani, si può perdere contro una squadra come la Fiorentina, è forte. Ma all'andata abbiamo fatto vedere quanto valiamo, non vedo perché non possiamo vincere”.