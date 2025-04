In vista della gara di domani contro la Fiorentina, il tecnico del Celje Albert Riera è intervenuto in conferenza stampa: “Avrei preferito avere il risultato dalla mia parte, ma penso che non abbiamo nulla da perdere, solo da vincere. Ce la giocheremo senza paura, faccia a faccia, ci aiuta questa nostra caratteristica. Prima non conoscevamo la Fiorentina, adesso sappiamo come agire. La partita va giocata e non accetto di essere sconfitto in partenza, prima di giocare”.

“Fiorentina propositiva? Dipenderà da noi. Possiamo silenziare il Franchi”

Sulla partita: “Dobbiamo essere perfetti senza palla, questa può essere la chiave. Se la Fiorentina farà una gara propositiva o meno, dipende da noi: perdendo palla e lasciando spazi, possono fare bene. Se mostreremo personalità e organizzazione, possiamo silenziare lo stadio e metterli a disagio. Sarà importante non avere paura se la Fiorentina segnerà per prima, 90 minuti sono lunghi e serve intelligenza. Assenti? Non voglio dare dei vantaggi all'allenatore, ne ha già tanti. C'è tanta differenza, ma si può fare ancora meglio”.

“Ci hanno sottovalutati? Sono certo che hanno rispetto per noi”

La Fiorentina ha sottovalutato l'andata? “Normale che la squadra piccola guardi la grande con più attenzione. Ripeto, non abbiamo niente da perdere. Ovviamente siamo sfavoriti contro una squadra che ha giocato le ultime due finali della competizione, ma sono certo che la Fiorentina abbia rispetto nei nostri confronti”.