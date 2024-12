Ranieri: "Nel secondo tempo abbiamo smesso di giocare e poi era troppo tardi per recuperare. Non vediamo l'ora di rivedere il mister"

Il centrale della Fiorentina, Luca Ranieri ha parlato così al sito ufficiale viola:

"Dispiace aver interrotto la striscia di vittorie, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo con tante occasioni per passare. Poi nel secondo hanno meritato, siamo calati e abbiamo smesso di giocare, poi è arrivato il loro gol e alla fine non ci sono state occasioni nitide. Ora c’è da recuperare la sconfitta e andremo giovedì in Portogallo perché c’è da passare tra le prime otto.

Senza Palladino? Siamo con lui, ci dispiace davvero tanto tanto. Volevamo portare a casa dei punti per lui ma sono sicuro che sia fiero di quello che abbiamo fatto, non vediamo l’ora di rivederlo. Da domani ripartiremo alla grande per tornare a vincere".