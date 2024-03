L'opzione Gilardino subito da scartare per il dopo Italiano? Ottolini: "Stiamo parlando del rinnovo"

Da quando in questi giorni si è sparsa la voce di un probabile addio di Vincenzo Italiano alla Fiorentina a fine stagione sono stati fatti tanti nomi per il nome del suo possibile successore in panchina, e tra questi c'è anche quello di Alberto Gilardino, ex attaccante della Fiorentina e attuale tecnico del Genoa.

“Stiamo parlando del rinnovo con lui”

La dirigenza rossoblù non sembra però intenzionata a far partire il suo allenatore, e a confermarlo a Sky Sport è stato il ds Marco Ottolini: "Gilardino? Col mister da alcune settimane stiamo parlando di rinnovo. Siamo ancora con la testa alle partite che mancano alla fine del campionato".".