"La Fiorentina mi ha sorpreso contro l'Empoli. Siviglia? A Roma sarà più complicata"

Alessandro Bocci, giornalista fiorentino, è intervenuto a Radio Bruno per commentare la vittoria della Fiorentina sull'Empoli, che ha rilanciato la squadra di Palladino in ottica europea:

“Una vittoria stra-meritata”

“Non è più tempo di leggere le partite della Fiorentina, ormai è solo questione di vincere e fare punti. La cosa che mi ha sorpreso non è stata tanto la partita con l'Empoli in sé, ma il fatto che la squadra di Palladino abbia provato a gestire il doppio vantaggio. Una caratteristica che altre volte non si era vista: preso il gol del 2-1 mi è sembrato che i giocatori abbiano alzato il ritmo per non prendere il pareggio. Infatti la vittoria è stata più che meritata, nonostante una certa stanchezza finale".

“Roma più complicata di Siviglia”

“Ogni partita è diversa dall'altra, ma anche la classifica adesso vale fino a un certo punto. Con la Conference sono arrivati a 9 i risultati utili consecutivi, se Palladino continuasse così farebbe meglio di tutti e tre gli anni di Italiano in Serie A. Tuttavia, ci potrebbe essere il rischio che non bastino i punti per qualificarsi in Europa. E poi non confondiamo la partita di giovedì con quella di Roma: a Siviglia sarà super impegnativa, ma quella contro Ranieri me l'aspetto più complicata”.

Infine su Adli

“Adli è un po' calato dopo l'ottimo primo tempo, ha qualità importanti ma la cifra che vale il suo riscatto io la pagherei. Nella mia testa il centrocampo perfetto è composto da lui, Cataldi e Fagioli; ma non si può non considerare questo Mandragora”.