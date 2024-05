Cosmi: "Il Torino non è inferiore alla Fiorentina, per Italiano non sarebbe un passo indietro. Viola favoriti contro il Brugge? Andiamoci piano"

Sulle voci riguardanti un presunto passaggio di Vincenzo Italiano dalla Fiorentina al Torino, si è espresso a Radio Serie A l'allenatore Serse Cosmi: “La storia del club granata è gloriosa e non inferiore a quella della Fiorentina. Cosa diversa è invece il blasone dovuto ai risultati degli ultimi anni, ma se togliamo Milan, Inter e Juventus il Torino non è secondo a nessuno per importanza in Serie A”.

“Brugge cliente scomodo”

Poi ha aggiunto: “Il Torino prima o poi tornerà a lottare per l'Europa, un po' come ha fatto il Bologna. Fiorentina-Brugge? Ci andrei piano a dire che i viola sono favoriti, il cliente non è affatto agevole. Servirà la migliore Fiorentina, ma i segnali arrivati col Sassuolo sono incoraggianti”.