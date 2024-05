Alla vigilia della partita contro il Club Brugge, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così: "L'Europa League la puoi raggiungere vincendo la Conference oppure attraverso il campionato. In Serie A siamo imbattuti da tre partite, il calendario nelle ultime giornate non è facile ma noi daremo il massimo per conquistare più punti possibili sui 15 punti a disposizione. Abbiamo davanti squadre che andranno forte, per cercare di tenere il passo dovremo farlo anche noi".

“Basilea la partita più emozionante”

“Il Club Brugge - ha aggiunto Italiano - ha tanta qualità, sa giocare bene e metterti in difficoltà in tutti i modi. Non ha un unico sistema per affrontare le partite, quindi dovremmo essere bravi noi a portare l'inerzia dalla nostra parte. Non so con quale filosofia giocherà il Brugge, ma di certo se è arrivato fin qui è perché se l'è meritato. L'anno scorso in semifinale ribaltammo la sconfitta dell'andata vincendo a Basilea, ed è in assoluto la partita più bella ed emozionante del mio triennio a Firenze. Quest'anno siamo nella stessa situazione, ma dobbiamo evitare di perdere in casa".

“A centrocampo servirà personalità”

Sul centrocampo: “Spesso abbiamo variato i giocatori, a seconda che servissero qualità oppure fisicità. Ho dei centrocampisti con tante qualità diverse, domani affrontiamo una squadra molto strutturata e di personalità e oggi abbiamo provato varie soluzioni. Chi gioca in mezzo al campo sa che dovrà mettere tanto dinamismo".

“Voci di mercato? Solo chiacchiere"

Infine sul Torino: “In questo periodo vengo accostato a un sacco di squadre, e fa piacere perché vuol dire che sto lavorando bene. Ora però non voglio pensare alle voci di mercato, voglio solo finire nel modo migliore possibile la stagione come allenatore della Fiorentina. Il resto sono chiacchiere che non mi spostano di un millimetro dal lavoro sul campo con i ragazzi”.