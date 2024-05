Italiano: "La vittoria col Sassuolo ci ha ridato fiducia, siamo pronti ad affrontare il Brugge. Quasi tutti a disposizione, anche Nzola"

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della semifinale d'andata di Conference League contro il Club Brugge: “La squadra sta bene soprattutto grazie alla partita con il Sassuolo, che ci ha ridato fiducia ed entusiasmo. Era quello che volevamo e che serviva per preparare una sfida così importante come quella di domani. I ragazzi stanno bene, sono quasi tutti a disposizione. Nzola da ieri è tornato in gruppo, ha avuto dei problemi ma domani farà parte del gruppo”.

“Posta in palio alta, ma dobbiamo gestire l'ansia"

Poi ha aggiunto: “L'importante è concentrarsi sull'avversario, preparare bene ogni singolo aspetto nei pochi allenamenti che abbiamo a disposizione. A livello emotivo è chiaro che c'è tanto in palio, ma non dobbiamo farci trasportare dall'ansia. In questo senso l'esperienza dell'anno scorso ci ha lasciato qualcosa. Conta solo il campo, quando fischia l'arbitro tutta la concentrazione deve essere alla partita e alle cose che abbiamo preparato”.