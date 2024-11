Un’altra sorpresa di questa prima parte di stagione della Fiorentina è rappresentata sicuramente da Luca Ranieri. Il nuovo capitano della squadra viola è diventato il nuovo leader della difesa ormai da alcune partite, mostrando un’evidente evoluzione rispetto alla scorsa stagione giocata tra alti e bassi. Tralasciando alcuni errori commessi, il giocatore cresciuto nel vivaio della Fiorentina sta mostrando sicurezza e senso di responsabilità, facendosi trovare pronto contro ogni attaccante avversario e formando una solida coppia difensiva con Comuzzo.

Ranieri ha sorpreso anche i compagni di squadra

Questa innovativa versione di Ranieri ha sorpreso anche i compagni di squadra, come Cataldi, che alcuni giorni fa in un’intervista si è detto sorpreso da lui. La crescita del centrale viola è ormai evidente, sia in fase difensiva che in impostazione. Basti ricordare il suo lancio per il gol di Kean a Torino. E pochi giorni fa lo stesso Ranieri messo in evidenza la sua crescita a livello caratteriale: “So che a volte sono esagerato nei miei modi di fare - ha detto - purtroppo a volte lo sono ancora. Però sto cercando di migliorare e la fascia di capitano in questo senso aiuta”. In tutto questo vanno aggiunte la concretezza e la sostanza che ci mette in retroguardia, caratteristiche nell’ultima parte della stagione si erano viste meno e che invece adesso è tornato ad applicare in campo.

La linea difensiva della Fiorentina con Ranieri

Se la Fiorentina sta avendo un rendimento esemplare in campionato dopotutto il merito è di tutti. La consapevolezza nei propri mezzi di Ranieri sta dando alla squadra maggiore sicurezza sulle retrovie e aiutando tutta la linea difensiva. Servirà anche la sua continuità per poter permettere alla truppa di Palladino di poter proseguire su questa scia, dato che mai come adesso rappresenta un tassello fondamentale della rosa, per esperienza, impegno, e voglia di aumentare sempre il suo tasso tecnico.