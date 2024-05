Le NOSTRE PAGELLE: Tutta la voglia d'Europa di Nico, Bonaventura accende la luce e la spegne. Un (in)comprensibile Ikoné, che dire di Barak?

Terracciano 6,5 Doppio intervento su Luvumbo e Deiola davvero eccellente, la seconda parata veramente spettacolare sulla deviazione fortuita del capitano di casa. Esce alla disperata su Luvumbo e stoppa l’angolano col corpo. Non può niente sul gol di Deiola, tutt’altro che reattivo sulla rete del giovane Mutandwa

Dodô 5 Fa segnare Mutandwa di fatto osservandolo calciare, spinge poco e commette troppi errori anche banali.

Milenkovic 6 Il migliore di un reparto arretrato che non brilla, per usare un eufemismo.

Ranieri 5 Si perde completamente Deiola sul pareggio cagliaritano, il capitano sardo gli sfugge alle spalle e infila di testa Terracciano.

Biraghi 6 Pennella bene per la testa di Belotti che impegna severamente Scuffet, sul cross di Prati tiene in gioco il calciatore del Cagliari che si inserisce, nell’occasione Deiola…e non è certo la prima volta che questo capita. Poi fornisce un bell’assist a Nico per il 2-2.

Mandragora 5 Un’ammonizione incomprensibile che gli farà saltare l’ultima con l’Atalanta. Tanta imprecisione e poca presenza in mediana. Molto opaco. 56’ Arthur 7 Dà ordine ad una squadra piuttosto spaesata ed è freddissimo al 100’ abbondante dal dischetto.

Bonaventura 7 Sembra un po’ spento ma accende la luce con una perla di sinistro, tiro morbido che si insacca all’incrocio dei pali. 74’ Beltran 6,5 Non entra benissimo in gara ma conquista il rigore decisivo allo scadere.

Ikone 5 Si vede forse in tre occasioni. In una di queste interrompe con un passaggio sbagliato una promettente azione della Fiorentina. 56’ Gonzalez 7 Ha il merito di dare vivacità e segnare il gol del 2-2 con una zampata rapace.

Barak 5 Presenza piuttosto ectoplasmatica sulla trequarti, si perde due volte Deiola su corner e il Cagliari va vicinissimo al gol.

Castrovilli 6,5 Dà del tu al pallone e quando si accende l’impressione è che possa sempre originarsi un’azione pericolosa. Bella giocata a liberare Bonaventura per l’1-0.

Belotti 6 Si fa vedere nel primo tempo con un colpo di testa sul quale effettua una grande parata Scuffet. Tanto movimento spesso non sfruttato dai compagni. 74’ Nzola 5,5 Non un ingresso memorabile