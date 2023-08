Sene fallisce troppe opportunità, la Roma è cinica con Costa. Arriva una sconfitta per Galloppa alla prima con la Fiorentina Primavera

Roma-Fiorentina 1-0 (61' Costa)

FIORENTINA (3-4-2-1) Vannucchi; Sadotti, Biagetti (C), Elia; Vigiani (57' Fortini), Vitolo, Falconi, Denes (83' Spaggiari); Presta (57' Caprini), Rubino (83' Guidobaldi); Sene (71' Braschi).

A disp.: Tognetti, Maggini, Kouadio, Scuderi, Spaggiari, Keita, Fortini, Pisani, Braschi, Guidobaldi, Caprini.

Finisce qui. La Roma vince 1-0 la sfida del Tre Fontane grazie alla rete di Costa, termina con una sconfitta la prima di Galloppa in Primavera. Pesano tantissime le innumerevoli chance fallite da Sene nel primo tempo.

90+4' Golic butta giù Caprini dopo averlo strattonata, giallo anche per lo sloveno. Ben tre i giocatori fatti ammonire da Caprini

90+2' Biagetti esce con personalità palla al piede e riesce a servire Braschi che però si fa ingolosire dal corridoio che gli si para davanti, scegliendo di andare al tiro in equilibrio precario dal limite dell'area giallorossa, pallone sul fondo

90' 5 minuti di recupero

90' Ammonito Mannini che spende il fallo su Caprini che lo aveva saltato nettamente

89' FALCONI! Spreca una bella opportunità dal limite il centrocampista viola che spedisce alto malamente dopo la corta respinta della difesa giallorossa che con Plaia aveva perso un pallone sanguinoso in disimpegno

88' Spaggiari libera il mancino trovando anche la deviazione di Pisilli, parata plastica di Marin che blocca il tiro del giocatore gigliato entrato nella ripresa

83' Galloppa toglie Rubino e Denes e inserisce Guidobaldi e Spaggiari. Chiude così i cambi la Fiorentina

82' Ha provato a modificare l'assetto della squadra in campo Galloppa, ma i giovani viola non sembrano avere le forze per cambiare l'inerzia della partita. Roma che appare in controllo e con gli spazi giusti per ripartire e chiudere la contesa

80' Lampo di Pisilli che si beve Vitolo e Falconi scaricando poi per Cherubini, un po' egoista il capitano della Roma che va al tiro dai 16 metri ma in modo strozzato, conclusione rasoterra imprecisa che esce sul fondo

79' Ammonizione per Plaia che stende in ritardo Caprini. Primo giallo in casa Roma

79' Molto calata nella ripresa la Fiorentina, che non riesce a creare gioco e di conseguenza occasioni da gol degne di nota

77' Palla in verticale per Cherubini che poi entra in contatto con Biagetti più o meno al limite dell'area viola, fa proseguire l'arbitro e la palla termina sul fondo ma poteva starci il fallo del capitano viola

73' Cambio in difesa per la Roma: esce Keramitsis ed entra Plaia

71' Galloppa richiama in panchina Sene, autore di una prova purtroppo disastrosa sotto porta. Entra Braschi, anche lui debuttante

71' Ammonito Sene per un intervento in ritardo su Keramitsis

69' Bel lancio lungo di Biagetti che taglia il campo da destra a sinistra trovando Denes, l'ungherese ottiene un corner

66' Nella Roma escono Louakima, Costa e Misitano, dentro Guerrero, Alessio e Ienco. Tre cambi per mister Guidi

63' MISITANO! È in netta difficoltà la Fiorentina adesso. Cherubini con lo scavetto serve Misitano che al volo col sinistro impegna ancora il portiere viola, che si rifugia in corner

61' GOL DELLA ROMA. In rete va il portoghese Joao Costa che si invola in area di rigore sul perfetto assist di Cherubini che sorprende Elia, Costa si porta il pallone sul sinistro il calciatore della Roma che apre il piatto e batte Vannucchi

57' Esce anche Vigiani ed entra Fortini. Due cambi per mister Galloppa. Per il 2006 viola è il debutto in Primavera

57' Costretto ad uscire l'attaccante viola, che non riesce ad appoggiare la gamba sinistra ed esce in lacrime dal terreno di gioco. Al suo posto entra Caprini

55' Ha subito un colpo Presta che rimane a terra dolorante e urlante a seguito di un contrasto con Chesti. Medici viola in campo, sensazioni molto negative, purtroppo

54' Sene effettua un del dribbling in mezzo al campo e poi va in verticale da Presta, pallone calibrato un po' troppo lungo e può uscire coi piedi Marin

53' MISITANO! Vannucchi respinge con l'istinto, murando col corpo la conclusione da pochissimi passi della punta anche dell'Under 17 azzurra, a coronamento di un'ottima trama dei giallorossi

50' CHERUBINI! Pericolosissimo il capitano della Roma, la cui conclusione a giro col destro viene respinta sulla linea da Sadotti, a Vannucchi quasi battuto

48' Si accascia a terra il greco Keramitsis dopo uno scontro fortuito con Rubino. Gioco fermo e cure mediche in corso per il leader difensivo giallorosso

46' Via alla ripresa, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

45' RUBINO! Si mette in proprio l'attaccante viola che prova a sorprendere Marin col destro dal limite, pallone che esce pulito dal destro del giocatore gigliato ma termina appena sopra la traversa della porta della Roma

44' MISITANO! Colpo di testa di poco alto dell'attaccante romanista, totalmente dimenticato dalla difesa viola. Grande opportunità che per fortuna il 9 capitolino butta nella spazzatura

42' SENE! Incredibile occasione fallita ancora da Sene, che a tu per tu con Marin spara fuori di metri, innescato da Presta. Ennesima chance non concretizzata dal senegalese classe 2004

41' Ammonito Vigiani che commette fallo su Mannini. Primo giallo della partita

40' Cavalca Vigiani sulla corsia di pertinenza e riesce a scodellare al centro il pallone, Sene controlla e spara un destro potente che però viene respinto da Keramitsis

37' Si accentra e accelera Cherubini che poi disegna un arcobaleno bellissimo col destro, pallone fuori di poco vicino all'incrocio dei pali e sospiro di sollievo per Vannucchi

35' MANNINI! Chiusura fantastica di Vigiani che si oppone al destro di Mannini da posizione favorevolissima, deviando in corner la conclusione del giocatore di casa. Intervento provvidenziale dell'esterno destro viola

33' Troppo frettoloso Rubino che sceglie di andare al tiro senza giocare coi compagni, spedendo fuori di parecchio dai 20 metri la propria conclusione. Situazione che il fantasista viola avrebbe potuto e dovuto gestire molto meglio

31' SENE! Tocco di Rubino, prova ad aprire il piattone Sene che trova la respinta della schiena di Louakima, che mura la conclusione. Niente da fare anche in questo caso per il centravanti gigliato

29' Incredibile disattenzione del portiere giallorosso Marin che prende con le mani il retro passaggio coi piedi di Keramitsis. L'arbitro concede una punizione a due alla Fiorentina. Posizione un po' defilata ma ottima chance per i viola

26' COSTA! Fa muro col corpo in uscita Vannucchi, dopo lo slalom gigante del portoghese che era penetrato in area viola concludendo un contropiede fulmineo della Roma

26' SENE! Occasione enorme cestinata dall'africano, dopo un buco clamoroso di Golic il 9 gigliato può fare ciò che vuole dal dischetto del rigore ma calcia addosso a Marin, tutto solo, fallendo un'occasione clamorosa

25' Bell'azione manovrata della Roma che coinvolge tanti effettivi, la chiude malissimo però Mannini, che scaglia un sinistro sbilenco dal limite dell'area che conclude la propria corsa di parecchio sopra la traversa

23' Punizione di Cherubini dai 25 metri, pallone altissimo

21' Rischia ancora moltissimo la difesa romanista, a Sene viene fischiato un dubbio fuorigioco sull'imbucata precisa di Presta, potenziale chance viola che così sfuma

19' Sene tenta di servire il taglio di Rubino con un tacco volante, dormono un po' i centrali difensivi della Roma ma alla fine la spunta il portiere Marin, che esce anticipando il giocatore della Fiorentina

18' Stupendo lancio di Elia che innesca ancora Sene tutto solo, sbaglia completamente il controllo però il centravanti gigliato, e la sfera termina tra le braccia di Marin

17' Dopo neppure 10 minuti la tempesta si è fermata ed è rispuntato un timido sole. Situazione meteorologica destinata certamente ad evolvere ancora a Roma, complici fosche e considerevoli nubi all'orizzonte

16' Apprezzabile ripiegamento difensivo di Rubino che sorprende da dietro Cherubini subendo poi il fallo del capitano della Roma. Punizione viola e azione viola che può ripartire

13' MISITANO! E che paratona di Vannucchi! Si distende in un attimo il portierone viola sul diagonale velenosissimo dell'attaccante di casa, che aveva fatto ammattire Sadotti con una serie di finte

11' Sene sfrutta un rinvio di testa di Sadotti che viene bucato dal centrocampo romanista, poi sfrutta la sua forza esplosiva per bruciare Golic in campo aperto, il 9 viola però esagera nel portare il pallone finendo per allungarselo, permettendo così l'uscita di Marin. Grande chance mal gestita dal giocatore gigliato

10' Intanto è iniziato a piovere in modo consistente al Tre Fontane, con forti folate di vento. Una situazione che certamente è destinata ad influenzare parecchio l'andamento della sfida

9' Pregevole lancio lungo di Sadotti che trova ancora Sene, sfuggito allo sloveno Golic, ma l'azione si interrompe per fuorigioco

7' SENE! Sinistro potente sul primo palo del senegalese che trova le mani forti di Marin, dopo un bel recupero palla alto di Rubino che poi aveva servito splendidamente in verticale il compagno

4' Spinge sulla fascia destra la Roma, trova un buon varco il francese Louakima che mette al centro, chiusura di Sadotti e difesa gigliata che può così ripartire

2' Roma che schiera ben 6 ‘fuori quota’, Fiorentina che risponde con 4. Una formazione rodata quella dell'ex viola Guidi, molto rinnovata quella di Galloppa

1' Partiti! Forza Viola!

Alle 16.30 la Fiorentina scenderà in campo contro la Roma, nella prima giornata del campionato Primavera 1. Esordio sulla panchina viola per Daniele Galloppa, che raccoglie la pesante eredità di Alberto Aquilani.

Come di consueto Fiorentinanews.com seguirà l'incontro con la sua diretta testuale: per non perdervi neanche un'emozione del match vi basterà aggiornare questa pagina, cliccando sull'apposita icona dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.