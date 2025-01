I due forfait legati al mercato: Quando assenza fa rima con partenza

Nelle fila della Fiorentina, ieri hanno dato forfait due calciatori per motivi legati al mercato. Sono sul piede di partenza sia Michael Kayode che Jonathan Ikone.

Per il primo c'è la prospettiva di andare in Premier League: lo vuole il Brentford che spinge per averlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro. La Fiorentina sta riflettendo su questa proposta.

Ikone invece ha già rifiutato i Chicago Fire (è almeno il suo terzo no nelle ultime due sessioni di mercato) ed è ora cercato dal Paris FC in patria. Anche qui si attendono sviluppi.