Ceccarini: "Cresce la fiducia sul rinnovo di Castrovilli, ma le parti non sono ancora vicine. Offerta del Bologna per Terzic, non solo Fulham per Igor"

Sul calciomercato della Fiorentina ha parlato anche il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini. Ecco le sue parole a Radio Toscana: “Per quanto riguarda Castrovilli, dopo l'incontro di ieri sera con la società è indubbiamente cresciuta la fiducia per il rinnovo del contratto. Tuttavia, le parti non sono vicine e ci vorrà tanto lavoro”.

Su Terzic: “Il Bologna ha in mano l'offerta per lui: da capire le intenzioni della Fiorentina, ma c'è la proposta. Igor? Non solo Fulham: nel pomeriggio, ci saranno importanti novità sul fronte Brighton, che potrebbe presentare un'offerta”.