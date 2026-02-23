Ndour: "Un po' di paura alla fine c'era ma ci ha dato più concentrazione. Devo migliorare in tutto ma ho margini"

Il commento a Dazn arriva anche dal centrocampista Cher Ndour, in campo per tutti i 90 minuti, nella vittoria sul Pisa:

"Cosa ci ha detto Vanoli? Ci ha fatto i complimenti, abbiamo fatto una grande partita, una gran vittoria ottenuta da squadra. Nel primo tempo un ottimo gioco, nel secondo abbiamo sofferto tutti insieme e non abbiamo subito gol, che ci rende molto felici.

In cosa posso migliorare? Penso di dover migliorare un po' dappertutto perché sono ancora molto giovane, ho buoni margini di miglioramento. Mi sto sforzando di essere cattivo e rimanere concentrato tutti i 90 minuti, pian piano ci sto arrivando.

Paura di un Torino bis? Guardando alle vecchie partite un po' di paura c'era ma ci dava più concentrazione e fame, come si vede nei festeggiamenti sugli interventi di Ranieri o De Gea".