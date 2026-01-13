Marcotti: "Harrison perfetto per fare l'esterno in un centrocampo a quattro, non lo vedo come ala. Vi spiego il suo profilo"

Gabriele Marcotti, giornalista sportivo ed esperto di Premier League, ha parlato a Lady Radio per presentare il profilo di Jack Harrison, nuovo acquisto della Fiorentina.

Le parole di Marcotti

“A 14 anni è andato in America a giocare, per poi tornare in Inghilterra al Manchester City. Al Leeds è stato in prestito, per poi diventare a titolo definitivo. Ha giocato sempre con continuità fino a questa stagione, perché ha faticato a mettersi in mostra anche perché l'allenatore del Leeds quest'anno preferisce le due punte o esterni più veloci di lui”.

Voglia di rilancio

“Lui è uno abituato a giocare in un campionato con intensità, anche se lui non gioca ad alta intensità. Questo però lo può favorire in Italia. Secondo me il suo ruolo perfetto è esterno in un 4-1-4-1, perché non ce lo vedo come ala in un 4-3-3. Non ha grandi numeri in gol e assist, ma è un giocatore tecnico e ordinato. Ha voglia di rilanciarsi”.