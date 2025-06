Ndour ancora titolare nel secondo match dell'Italia Under 21: solo panchina per Bianco e azzurrini in cerca dei quarti

Seconda sfida del girone dell'Europeo Under 21 per l'Italia di Nunziata che cerca il bis dopo la vittoria all'esordio sulla Romania. Stasera impegno contro la Slovacchia, già battuta dalla Spagna per 3-2 e occasione di qualificazione ai quarti, in caso di tre punti. Titolare ancora una volta Cher Ndour nel centrocampo a tre dell'Italia mentre per Bianco ci sarà ancora panchina.