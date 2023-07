Graziani: "Terracciano è affidabile, non spenderei per il portiere. Jovic? Difficile essere ottimisti"

L’ex giocatore viola Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Conference League non cambia i programmi della Fiorentina, che deve comunque tenere il livello alto. Avrei fatto le amichevoli fuori dal Viola Park, così i tifosi avrebbero potuto seguire la squadra ed entrare nel clima dello stadio in vista del campionato. Jovic? Se fa venti gol io faccio il tifo per lui, però ad oggi per quello che ho visto non me la sento di essere ottimista sul suo conto"

E poi ha aggiunto: “Per una squadre che punta a certi traguardi sono necessari tre attaccanti, anche se ad oggi rinforzerei più la fase difensiva. Terracciano? Ci sono portieri migliori ma anche tanti peggiori, sinceramente non sprecherei soldi per quel ruolo. Si rischia di fare come con Gollini, che è stato preso per giocare e poi è finito in panchina. Come d'altronde ha fatto al Tottenham e anche al Napoli”.