Un candidato in meno per la porta della Fiorentina: Corvino si riprende Falcone a prezzo di saldo

Una candidatura in meno per la porta della Fiorentina. Come era nell'aria ormai da tempo, vista la volontà sia della società che del giocatore, Wladimiro Falcone tornerà a giocare nel Lecce.

Secondo quanto raccolto da TMW, nelle ultime ore il club salentino ha trovato l'accordo con la Sampdoria per riportare in Puglia Falcone, che nella scorsa stagione è stato decisivo per la salvezza della squadra. Il portiere arriverà a titolo definitivo per circa 3 milioni, firmando un contratto fino al 2028. In casa blucerchiata resta in uscita Audero, altro profilo che potrebbe fare al caso della Fiorentina.