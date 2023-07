Beffa di mercato per Lafont: l'ex portiere della Fiorentina costretto (per ora) a rimanere in Francia

Aveva voglia di cambiare Alban Lafont, ex portiere della Fiorentina ormai in forza da diversi anni al Nantes. Tutto sembrava apparecchiato per il suo trasferimento in Spagna, per la precisione al Celta Vigo che era disposto a investire una cifra importante.

Tuttavia, proprio quando tutto sembrava fatto, la trattativa è saltata clamorosamente. Lafont dunque per ora resta al Nantes, squadra reduce da una salvezza risicata nello scorso campionato francese. Le ambizioni dell'ex Fiorentina sono altre ma, al momento, destinate a non essere soddisfatte.