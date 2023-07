Braglia: "Terracciano si è conquistato un posto da titolare sacrosanto. Perché mai la Fiorentina non dovrebbe confermarlo?"

Simone Braglia, dirigente sportivo ed ex portiere, è stato contattato da Radio Sportiva per esprimersi su alcuni profili e squadre della Serie A. Fra questi, ha citato anche la Fiorentina:

“Non vedo perché Terracciano non debba essere confermato dalla Fiorentina. Ha dimostrato ampia affidabilità e un rendimento costante; certo, non avrà prospettive future ma si è conquistato un posto da titolare, sacrosanto. Credo dunque che la viola dovrebbe ripresentare lui come portiere titolare per la prossima stagione”.

E su un obiettivo per la porta gigliata: “Lecce? Falcone sarebbe ottimo per ripartire. Ma sono certo che Corvino la sappia lunga…”.