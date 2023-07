Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno per dare alcuni aggiornamenti sul fronte mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Non mi scandalizzerei se la Fiorentina continuasse a puntare su Jovic e Cabral in attacco, anche se ancora è presto perchè inizi il domino degli attaccanti e la dirigenza viola aspetta le giuste offerte per le sue punte”.

“Amrabat? Si è riaperta trattativa con il Manchester United, che non sembrava più interessato e soprattutto non intenzionato ad arrivare a certe cifre. La Fiorentina dal canto suo ha capito di doversi accontentare di meno di 35 milioni. È un elemento che serve allo United e gli inglesi dovrebbero arrivare ad offrire 27 + bonus, si ragiona su questa cifra ed in qualche giorno si può fare. Dominguez? Fosse fattibile, la Fiorentina ci proverebbe, al momento il Bologna non molla, benché il giocatore sia a scadenza e non rinnovi. I felsinei continuano a chiedere almeno 15 milioni di euro”.